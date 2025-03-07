Йовица Арсич высказался о поражении «Енисея» в матче с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий по поводу поражения своей команды от «Пари НН» в рамках Единой лиги.

«У нас было очень много проблем с травмами, поэтому сегодня были вынуждены играть ограниченным составом. Очень сложно, когда вылетают два-три игрока из тренировочного процесса. Мы плохо провели матч: много пропустили из-под кольца, дали реализовать большое количество трёхочковых. «Нижний» нас наказал за плохую оборону. У нас также был недостаток коммуникации в игре, были некоторые технические ошибки. Если мы будем позволять себе такое, то не сможем побеждать», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Енисей» уступил «Пари НН» со счётом 76:89.