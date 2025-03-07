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Йовица Арсич высказался о поражении «Енисея» в матче с «Пари Нижний Новгород»

Йовица Арсич высказался о поражении «Енисея» в матче с «Пари Нижний Новгород»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич дал комментарий по поводу поражения своей команды от «Пари НН» в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
89 : 76
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 19, Ребец - 16, Карпенков - 13, Антипов - 10, Хвостов - 8, Хоменко - 7, Чадов - 7, Вольхин - 5, Зоткин - 3, Захаров - 1, Семенченко, Шилохвостов
Енисей: Долинин - 15, Герасимов - 15, Сонько - 13, Сандерс - 9, Близнюк - 8, Загретдинов - 6, Степанович - 4, Балашов - 3, Одиноков - 3, Перевалов, Шлегель, Заворотний

«У нас было очень много проблем с травмами, поэтому сегодня были вынуждены играть ограниченным составом. Очень сложно, когда вылетают два-три игрока из тренировочного процесса. Мы плохо провели матч: много пропустили из-под кольца, дали реализовать большое количество трёхочковых. «Нижний» нас наказал за плохую оборону. У нас также был недостаток коммуникации в игре, были некоторые технические ошибки. Если мы будем позволять себе такое, то не сможем побеждать», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Енисей» уступил «Пари НН» со счётом 76:89.

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