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«Олимпиакос» обыграл «Партизан» и укрепил лидерство в Евролиге

В Пирее (Греция) завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и сербский «Партизан».

Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 82:67.

Самым результтаивным игроком матча в составе победителей стал Саша Везенков, записавший на свой счёт 17 очков. По 10 баллов набрали Найджел Уильямс-Госс и Никола Милутинов.

В составе «Партизана» 17 очков набрал Карлик Джонс. 14 баллов на счету Брэндона Дэвиса. 12 очков набрал

Ваня Маринкович.

Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 28 проведённых встреч 21 победа и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 19 матчей при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 10 поражений.