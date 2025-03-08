Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» на выезде обыграла «Альбу» в Евролиге

«Барселона» на выезде обыграла «Альбу» в Евролиге
Комментарии

В Берлине (Германия) завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Альба» и испанская «Барселона».

Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 85:99.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
85 : 99
Барселона
Барселона, Испания
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Томас, Херманнссон, Олинде, Baker, Рапикве, Маккормак, Бин
Барселона: Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Keita, Парра, Вильяр

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джабари Паркер, набравший 21 очко. 15 баллов набрал центровой Вилли Эрнангомес.

В составе «Альбы» 15 очков набрал Янни Ветцель. 12 очков на счету Мэтта Томаса.

Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 28 проведённых встреч 21 победа и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 19 матчей при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 10 поражений.

Материалы по теме
5 клубов-лидеров Евролиги по расходам на зарплаты игроков
Истории
5 клубов-лидеров Евролиги по расходам на зарплаты игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android