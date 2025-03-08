«Барселона» на выезде обыграла «Альбу» в Евролиге

В Берлине (Германия) завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Альба» и испанская «Барселона».

Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 85:99.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джабари Паркер, набравший 21 очко. 15 баллов набрал центровой Вилли Эрнангомес.

В составе «Альбы» 15 очков набрал Янни Ветцель. 12 очков на счету Мэтта Томаса.

Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 28 проведённых встреч 21 победа и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 19 матчей при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 10 поражений.