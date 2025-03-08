Евролига: результаты игрового дня 7 марта
Поделиться
7 марта в баскетбольной Евролиге состоялось четыре встречи регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 7 марта:
«Анадолу Эфес» — «Виртус» — 89:68;
АСВЕЛ — «Маккаби» Т-А — 95:102;
«Олимпиакос» — «Партизан» — 82:70;
«Альба» — «Барселона» — 85:99.
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 68
Виртус
Болонья, Италия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Виртус: Кординье, Холидэй, Пайола, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
95 : 102
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Бентил
Маккаби Т-А: Clark, Шайок, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Блатт, Уильямс
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
82 : 70
Партизан
Белград, Сербия
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Вашингтон, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Лакич, Майк, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
85 : 99
Барселона
Барселона, Испания
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Томас, Херманнссон, Олинде, Baker, Рапикве, Маккормак, Бин
Барселона: Андерсон, Сарр, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Keita, Парра, Вильяр
Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 28 проведённых встреч 21 победа и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 19 матчей при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 10 поражений.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2025
-
00:26
-
00:22
-
00:04
- 7 марта 2025
-
23:40
-
23:00
-
22:28
-
21:51
-
21:49
-
21:20
-
19:54
-
19:48
-
19:27
-
18:58
-
17:49
-
16:55
-
16:09
-
15:23
-
14:53
-
14:20
-
13:25
-
12:35
-
12:13
-
11:35
-
10:58
-
10:27
-
10:00
-
09:30
-
09:14
-
09:06
-
08:30
-
06:12
-
01:08
-
01:00
-
00:48
-
00:42