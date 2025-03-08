Евролига: результаты игрового дня 7 марта

7 марта в баскетбольной Евролиге состоялось четыре встречи регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 7 марта:

«Анадолу Эфес» — «Виртус» — 89:68;

АСВЕЛ — «Маккаби» Т-А — 95:102;

«Олимпиакос» — «Партизан» — 82:70;

«Альба» — «Барселона» — 85:99.

Лидером чемпионата-2024/2025 является греческий «Олимпиакос», на счету которого за 28 проведённых встреч 21 победа и семь поражений. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», выигравший 19 матчей при девяти поражениях. Третье место у греческого «Панатинаикоса» — 18 побед и 10 поражений.