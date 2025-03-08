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Шарлотт Хорнетс — Кливленд Кавальерс, результат матча 8 марта 2025, счет 117:118, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Лидер НБА «Кливленд» обыграл «Шарлотт» и продлил внушительную победную серию
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В ночь с 7 на 8 марта мск на паркете арены «Спектрум-центр» в Шарлотт (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 118:117.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 46, Болл - 13, Нуркич - 12, Смит - 9, Салон - 9, Джеффрис - 6, Бо - 6, Диабате - 6, Карри - 5, Грин - 3, Гибсон - 2, Флинн
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 24, Гарлэнд - 20, Мобли - 19, Хантер - 15, Аллен - 14, Меррилл - 12, Джером - 6, Окоро - 5, Страс - 3, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон, Уэйд

По ходу четвёртой четверти «Кавальерс» уступал девять очков, но сумели отыграться и выйти вперёд. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес, на счету которого 46 очков. Атакующий защитник гостей Донован Митчелл и его одноклубник разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд набрали 24 очка и 20 очков соответственно.

Лидирующий в Восточной конференции и в сводной таблице НБА «Кливленд» выиграл 13-й матч подряд.

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