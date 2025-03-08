Лидер НБА «Кливленд» обыграл «Шарлотт» и продлил внушительную победную серию

В ночь с 7 на 8 марта мск на паркете арены «Спектрум-центр» в Шарлотт (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 118:117.

По ходу четвёртой четверти «Кавальерс» уступал девять очков, но сумели отыграться и выйти вперёд. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес, на счету которого 46 очков. Атакующий защитник гостей Донован Митчелл и его одноклубник разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд набрали 24 очка и 20 очков соответственно.

Лидирующий в Восточной конференции и в сводной таблице НБА «Кливленд» выиграл 13-й матч подряд.