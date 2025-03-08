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Денвер Наггетс — Финикс Санз, результат матча 8 марта 2025, счет 149:141 OT, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в OT, у Девина Букера 34 очка
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В ночь с 7 на 8 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 149:141 OT.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
149 : 141
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Гордон - 27, Браун - 25, Маррей - 19, Портер - 16, Уэстбрук - 14, Уотсон - 11, Ннаджи - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 29, Ричардс - 18, Пламли - 18, Бил - 11, Аллен - 11, О'Нил - 6, Джонс - 6, Бол - 5, Гиллеспи - 3, Данн, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич

Трипл-дабл оформил сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, на счету которого 31 очко, 21 подбор и 22 результативные передачи. Атакующий защитник гостей Девин Букер стал самым результативным игроком матча с 34 очками, также в его активе шесть подборов и семь ассистов.

«Денвер» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции — в зоне основного плей-офф. «Финикс» находится на 11-м месте Запада и ведёт борьбу за попадание в плей-ин.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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