Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в OT, у Девина Букера 34 очка

В ночь с 7 на 8 марта мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 149:141 OT.

Трипл-дабл оформил сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, на счету которого 31 очко, 21 подбор и 22 результативные передачи. Атакующий защитник гостей Девин Букер стал самым результативным игроком матча с 34 очками, также в его активе шесть подборов и семь ассистов.

«Денвер» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции — в зоне основного плей-офф. «Финикс» находится на 11-м месте Запада и ведёт борьбу за попадание в плей-ин.