Единая лига: расписание на 8 марта

Сегодня, 8 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 8 марта:

12:00 мск — «Астана» — «Уралмаш»;

13:00 мск — «Автодор» — ЦСКА;

14:00 мск — МБА-МАИ — «Самара»;

18:00 мск — УНИКС — «Парма».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 29 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого та же разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (28 побед — семь поражений).