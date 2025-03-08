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Единая лига: расписание на 8 марта

Единая лига: расписание на 8 марта
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Сегодня, 8 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 8 марта:

12:00 мск — «Астана» — «Уралмаш»;
13:00 мск — «Автодор» — ЦСКА;
14:00 мск — МБА-МАИ — «Самара»;
18:00 мск — УНИКС — «Парма».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 29 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого та же разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (28 побед — семь поражений).

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