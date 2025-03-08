Никола Йокич установил новый рекорд в НБА

30-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич в игре с командой «Финикс Санз» (149:141 ОТ), которая прошла в ночь на 8 марта, установил новый рекорд североамериканской лиги.

Никола стал первым игроком за всю историю НБА, который по ходу встречи оформил трипл-дабл с 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами. На счету Йокича 31 очко, 21 подбор, 22 передачи, а также один перехват при двух потерях.

После 63 матчей «Денвер» занимает третье место в Западной конференции, одержав 41 победу при 22 поражениях.

Ранее Расселл Уэстбрук назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент.