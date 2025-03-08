В ночь с 7 на 8 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 8 марта:

«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:118;

«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 111:122;

«Торонто Рэпторс» — «Юта Джаз» — 118:109;

«Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз» — 104:106;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 107:89;

«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 149:141 ОТ;

«Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:109;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:95.