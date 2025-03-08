Результаты игрового дня НБА 8 марта
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В ночь с 7 на 8 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 8 марта:
«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:118;
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 111:122;
«Торонто Рэпторс» — «Юта Джаз» — 118:109;
«Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз» — 104:106;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 107:89;
«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 149:141 ОТ;
«Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:109;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:95.
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 46, Болл - 13, Нуркич - 12, Смит - 9, Салон - 9, Джеффрис - 6, Бо - 6, Диабате - 6, Карри - 5, Грин - 3, Гибсон - 2, Флинн
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 24, Гарлэнд - 20, Мобли - 19, Хантер - 15, Аллен - 14, Меррилл - 12, Джером - 6, Окоро - 5, Страс - 3, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон, Уэйд
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 122
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Уильямс - 31, Маршалл - 29, Томпсон - 15, Эдвардс - 13, Динвидди - 10, Кристи - 8, Экзам - 3, Мартин - 2, Харди, Пауэлл, Проспер, Вашингтон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 31, Бейн - 27, Кларк - 17, Уильямс Мл. - 12, Иди - 8, Кеннард - 7, Альдама - 6, Уэллс - 5, Джексон - 5, Пиппен Мл. - 4, Стивенс, Спенсер, Хафф, Багли III, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
118 : 109
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Торонто Рэпторс: Куикли - 34, Барнс - 22, Уолтер - 14, Роден - 14, Баттл - 11, Шид - 8, Робинсон - 7, Лоусон - 6, Каслтон - 2, Барретт, Темпл, Пёлтль
Юта Джаз: Джордж - 18, Кесслер - 18, Секстон - 17, Филиповски - 17, Сенсабо - 11, Уильямс - 10, Кольер - 6, Джузэнг - 5, Мартин - 5, Поттер - 2, Спрингер, Михайлюк
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Майами Хит: Адебайо - 29, Хироу - 22, Робинсон - 15, Хайсмит - 9, Митчелл - 7, Лав - 6, Розир - 5, Ларссон - 5, Жакез-мл. - 4, Андерсон - 2, Стивенс, Уэр, Джонсон, Бёркс, Уиггинс
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 15, Конли - 15, Рид - 15, Макдэниелс - 13, Эдвардс - 13, Рэндл - 13, Александер-Уолкер - 12, Шеннон - 6, Кларк - 4, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Эдвардс, Миллер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
107 : 89
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 30, Карузо - 17, Джо - 16, Дженг - 16, Уильямс - 10, Уильямс - 10, Джонс - 6, Карлсон - 2, Холмгрен, Уильямс, Флаглер, Уоллес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 22, Шарп - 19, Саймонс - 14, Клингэн - 8, Рит - 8, Камара - 7, Уокер - 5, Грант - 4, Мюррэй - 2, Тибулл, Макгауэнс, Авдия, Минайя, Рупер, Сиссоко
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
149 : 141
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Гордон - 27, Браун - 25, Маррей - 19, Портер - 16, Уэстбрук - 14, Уотсон - 11, Ннаджи - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 29, Ричардс - 18, Пламли - 18, Бил - 11, Аллен - 11, О'Нил - 6, Джонс - 6, Бол - 5, Гиллеспи - 3, Данн, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
127 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Лавин - 36, Дерозан - 22, Мюррэй - 19, Валанчюнас - 15, Эллис - 10, Картер - 8, Ларэвиа - 6, Лайлз - 6, Labissiere - 5, Джонс, Макдермотт, Джонс, Фульц, Кроуфорд, Краудер
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 25, Фокс - 16, Барнс - 12, Джонсон - 11, Васселл - 10, Пол - 9, Сохан - 9, Мамукелашвили - 7, Бийомбо - 5, Маклафлин - 2, Уэсли - 2, Шампани - 1, Брэнэм
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 95
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 27, Леонард - 20, Батюм - 17, Зубац - 16, Джонс - 9, Богданович - 8, Коффи - 6, Данн - 2, Миллер, Юбэнкс, Браун, Миллз
Нью-Йорк Никс: Таунс - 23, Бриджес - 22, Харт - 14, Ануноби - 11, Ачиува - 9, Макбрайд - 7, Пэйн - 5, Шамет - 4, Райт, Боучэмп, Робинсон, Уотсон
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