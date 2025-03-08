Йокич — о новом рекорде: будет здорово думать о нём, лёжа на диване, когда закончу карьеру
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс», сербский баскетболист Никола Йокич дал комментарий по поводу своего нового рекорда, установленного в игре с командой «Финикс Санз».
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
149 : 141
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Гордон - 27, Браун - 25, Маррей - 19, Портер - 16, Уэстбрук - 14, Уотсон - 11, Ннаджи - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 29, Ричардс - 18, Пламли - 18, Бил - 11, Аллен - 11, О'Нил - 6, Джонс - 6, Бол - 5, Гиллеспи - 3, Данн, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич
«Будет здорово закончить карьеру, лёжа на диване, и думать, что я провёл действительно хорошую игру», — приводит слова Йокича SportsCenter у себя в социальных сетях.
Напомним, Никола стал первым игроком за всю историю НБА, который за время матча оформил трипл-дабл с 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами. На счету Йокича 31 очко, 21 подбор, 22 передачи, а также один перехват при двух потерях.
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