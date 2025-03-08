Йокич — о новом рекорде: будет здорово думать о нём, лёжа на диване, когда закончу карьеру

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс», сербский баскетболист Никола Йокич дал комментарий по поводу своего нового рекорда, установленного в игре с командой «Финикс Санз».

«Будет здорово закончить карьеру, лёжа на диване, и думать, что я провёл действительно хорошую игру», — приводит слова Йокича SportsCenter у себя в социальных сетях.

Напомним, Никола стал первым игроком за всю историю НБА, который за время матча оформил трипл-дабл с 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами. На счету Йокича 31 очко, 21 подбор, 22 передачи, а также один перехват при двух потерях.