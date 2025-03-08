Портной — о конфликте Леброна с журналистом: сын Тейтума важнее для «Селтикс», чем Бронни

Основатель спортивной медиаплатформы Barstool Sports Дэйв Портной негативно отозвался о Леброне Джеймсе («Лос-Анджелес Лейкерс») после конфликта с журналистом Стивеном Эй Смитом из-за Бронни Джеймса.

«Я один из самых нейтральных людей по отношению к Леброну. Джеймс один из величайших игроков всех времён — определённо, не лучше Джордана. И он один из самых чувствительных в спорте малышей, которых мы когда-либо видели. По общему мнению, он отличный семьянин и отличный отец.

Но это одно из самых нелепых противоречий в истории цивилизации. Леброн не хочет, чтобы Стивен Эй Смит, СМИ или кто-либо ещё что-то говорили о Бронни, который является профессиональным баскетболистом одной из самых легендарных команд лиги. О чём мы вообще здесь говорим?

Леброн заставил «Лейкерс» задрафтовать своего сына в НБА до того, как он будет готов к лиге. Он даже не сыграл в университете Южной Калифорнии! Сейчас [Бронни], слава богу, преодолел проблемы со своим сердцем, и, по общему мнению, Бронни кажется хорошим парнем. Я чувствую себя ужасно, у меня болит сердце из-за того, что Бронни Джеймсу приходится соответствовать своему отцу, а это почти невозможно.

В один прекрасный день он мог бы сам попасть в лигу, но сейчас Бронни там только для того, чтобы исполнить желание Леброна и сделать своего отца счастливым. Он играет в лиге больших игроков, играет против больших игроков, и от его игры воняет [дерьмом]. И Леброн не хочет, чтобы СМИ говорили об этом? Он собирается подойти к людям и набить им морду? Что тогда мы здесь делаем?

Я стараюсь принимать во внимание все сомнения Леброна, но если ты не хочешь, чтобы СМИ говорили о том, что твой сын плох, то тогда не заставляй его идти в команду. Пусть он всегда будет в Лиге развития. Позволь ему поступить в колледж. Позволь ему заслужить это.

Я стараюсь болеть за Леброна, правда. Но Дьюс Тейтум важнее для «Селтикс», чем Бронни для «Лейкерс». Так почему мы не можем говорить о Бронни, если он игрок НБА?» — сказал Портной в ролике в социальной сети Х (ранее Twitter).