Александр Щербенёв высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»

Защитник питерского «Зенита» Александр Щербенёв поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча своей команды с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Всегда рад вернуться в мой родной город Краснодар. Тут прекрасные болельщики и атмосфера на матчах. Ожидаю напряжённой игры. Но мы отлично подготовились и разобрали соперника, так что сделаем всё для победы. Мы должны в этом матче отреагировать на крупное поражение от «Локомотива» дома в январе», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Матч состоится 9 марта, начало встречи — в 17.00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию в Матч-центре.