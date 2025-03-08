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Александр Щербенёв высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»

Александр Щербенёв высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»
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Защитник питерского «Зенита» Александр Щербенёв поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча своей команды с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда рад вернуться в мой родной город Краснодар. Тут прекрасные болельщики и атмосфера на матчах. Ожидаю напряжённой игры. Но мы отлично подготовились и разобрали соперника, так что сделаем всё для победы. Мы должны в этом матче отреагировать на крупное поражение от «Локомотива» дома в январе», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Матч состоится 9 марта, начало встречи — в 17.00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию в Матч-центре.

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