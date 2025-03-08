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Джош Харт — о трагедии в жизни Карла-Энтони Таунса: многие забывают, что мы люди

Джош Харт — о трагедии в жизни Карла-Энтони Таунса: многие забывают, что мы люди
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30-летний американский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джош Харт прокомментировал отсутствие звёздного центрового Карла-Энтони Таунса на игре с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за смерти близкой подруги от рака. Игра прошла 5 марта и завершилась победой «воинов» со счётом 114:102.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 25, Бриджес - 15, Ачиува - 8, Робинсон - 7, Макбрайд - 6, Пэйн - 5, Шамет - 5, Харт - 2, Райт, Дадье, Колек
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Подзиемски - 19, Батлер - 19, Хилд - 15, Муди - 9, Сантос - 9, Грин - 8, Пост - 3, Луни - 2, Нокс - 2, Пэйтон II, Джексон-Дэвис, Спенсер

«Это тяжело. Многие из вас, ребята, забывают, что мы люди. Или вы, ребята, смотрите на нас, как на животных в контактном зоопарке, и забываете, что мы реальные люди, что у нас есть реальные жизненные проблемы, травмы и тому подобное, с чем мы должны справляться.

Мы отдаём Карлу должное, мы всегда рядом с ним, и я думаю, что каждый должен помнить об этом, когда видит что-то новое. Люди говорят глупости, когда они этого не понимают… Мы люди», — приводит слова Харта издание Clutch Points.

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