Джош Харт — о трагедии в жизни Карла-Энтони Таунса: многие забывают, что мы люди

30-летний американский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джош Харт прокомментировал отсутствие звёздного центрового Карла-Энтони Таунса на игре с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за смерти близкой подруги от рака. Игра прошла 5 марта и завершилась победой «воинов» со счётом 114:102.

«Это тяжело. Многие из вас, ребята, забывают, что мы люди. Или вы, ребята, смотрите на нас, как на животных в контактном зоопарке, и забываете, что мы реальные люди, что у нас есть реальные жизненные проблемы, травмы и тому подобное, с чем мы должны справляться.

Мы отдаём Карлу должное, мы всегда рядом с ним, и я думаю, что каждый должен помнить об этом, когда видит что-то новое. Люди говорят глупости, когда они этого не понимают… Мы люди», — приводит слова Харта издание Clutch Points.