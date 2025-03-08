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Алекса Аврамович высказался о возможном возвращении российских клубов в Евролигу

Алекса Аврамович высказался о возможном возвращении российских клубов в Евролигу
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30-летний звёздный защитник Единой лиги ВТБ, выступающий в составе ЦСКА, Алекса Аврамович дал комментарий по поводу возможного возвращения российских клубов в Евролигу.

«На мой взгляд, клубы топ-4 Единой лиги ВТБ могут играть в Евролиге. Но каждой команде нужно будет подписать два-три хороших игрока. Потому что в Евролиге конкуренция гораздо выше, чем здесь. А по ходу сезона многие получают травмы и могут возникнуть проблемы с составом. Лично я буду очень рад и счастлив сыграть за ЦСКА в Евролиге.

Но тут, к сожалению, не мне решать: вернут российские клубы или нет. Но я знаю, что многие хотят возвращения команд из России в Евролигу. Тот же Папалукас и другие бывшие и действующие баскетболисты хотят видеть российские команды в Евролиге. И это нормально, потому что повысится конкуренция и будет более серьёзная борьба», — приводит слова Аврамовича Legalbet.

Напомним, недавно появились слухи о том, что летом 2025 года российские клубы могут быть допущены до участия в Евролиге после трёхлетнего отсутствия из-за антироссийских санкций, связанных с проведением СВО на территории Украины.

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