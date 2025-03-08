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Никола Йокич сравнялся с легендарным Оскаром Робертсоном

Никола Йокич сравнялся с легендарным Оскаром Робертсоном
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30-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич сравнялся по количеству игр с 15+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами с легендарным Оскаром Робертсоном, согласно статистике Basketball Reference.

Количество игр с 15+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами:

1. Никола Йокич — 15.
1. Оскар Робертсон — 15.
2. Расселл Уэстбрук — 10.
3. Уилт Чемберлен — 9.
4. Мэджик Джонсон — 3.
4. Лука Дончич — 3.
4. Джейсон Кидд — 3.

Примечательно, что сегодняшняя рекордная игра стала третьей для Николы в сезоне-2024/2025, которую он закончил с 15+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами. Робертсону удалось провести два сезона, в каждом из которых он трижды набирал такие показатели.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
149 : 141
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Гордон - 27, Браун - 25, Маррей - 19, Портер - 16, Уэстбрук - 14, Уотсон - 11, Ннаджи - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 29, Ричардс - 18, Пламли - 18, Бил - 11, Аллен - 11, О'Нил - 6, Джонс - 6, Бол - 5, Гиллеспи - 3, Данн, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич
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