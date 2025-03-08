Никола Йокич сравнялся с легендарным Оскаром Робертсоном

30-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич сравнялся по количеству игр с 15+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами с легендарным Оскаром Робертсоном, согласно статистике Basketball Reference.

Количество игр с 15+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами:

1. Никола Йокич — 15.

1. Оскар Робертсон — 15.

2. Расселл Уэстбрук — 10.

3. Уилт Чемберлен — 9.

4. Мэджик Джонсон — 3.

4. Лука Дончич — 3.

4. Джейсон Кидд — 3.

Примечательно, что сегодняшняя рекордная игра стала третьей для Николы в сезоне-2024/2025, которую он закончил с 15+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами. Робертсону удалось провести два сезона, в каждом из которых он трижды набирал такие показатели.