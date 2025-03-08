Баскетболисты МБА-МАИ поздравили женщин с 8 Марта танцем из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Баскетболисты команды МБА-МАИ, выступающей в Единой лиге ВТБ, поздравили женщин с 8 Марта, исполнив танец из популярного фильма компании Marvel «Дэдпул и Росомаха».
«Они не могли оставить лучшую половину человечества без поздравления 8 Марта! «Корешки» врываются на ваши экраны!» — гласит подпись в социальных сетях московской команды.
Игроки выступили под заглавную тему фильма «Дэдпул и Росомаха» группы ’N Sync под названием Bye Bey Bey, повторяя элементы танца главного героя — Дэдпула.
В сезоне-2024/2025 МБА-МАИ занимает девятое место в Единой лиге, одержав в 34 матчах 12 побед при 22 поражениях.
В 14:00 московский коллектив встретится с «Самарой».