«Уралмаш» разгромил «Астану» в выездном матче Единой лиги
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где местный баскетбольной клуб «Астана» принимал екатеринбургский «Уралмаш». Встреча закончилась победой гостей площадки. Счёт матча — 106:66 (29:21, 27:20, 23:14, 27:11).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
66 : 106
Уралмаш
Екатеринбург
Астана: Утоми, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Абашидзе
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Самым результативным игроком в составе хозяев площадки стал лёгкий форвард Даниэль Утоми. На его счету 18 очков, пять подборов и две передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал атакующий защитник Джеремайя Мартин, набравший 25 очков.
В следующем туре регулярного чемпионата «Астана» на выезде сыграет с «Пармой». Встреча состоится 11 марта. «Уралмаш» в следующем туре в этот же день примет на своей площадке «Пари НН».
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