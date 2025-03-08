«Уралмаш» разгромил «Астану» в выездном матче Единой лиги

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где местный баскетбольной клуб «Астана» принимал екатеринбургский «Уралмаш». Встреча закончилась победой гостей площадки. Счёт матча — 106:66 (29:21, 27:20, 23:14, 27:11).

Самым результативным игроком в составе хозяев площадки стал лёгкий форвард Даниэль Утоми. На его счету 18 очков, пять подборов и две передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал атакующий защитник Джеремайя Мартин, набравший 25 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата «Астана» на выезде сыграет с «Пармой». Встреча состоится 11 марта. «Уралмаш» в следующем туре в этот же день примет на своей площадке «Пари НН».