27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антони Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, ДеАарон Фокс рассказал, почему затребовал обмен из «Сакраменто Кингз», за который выступал с 2017 года.

«Я подумал: «Эй, я здесь уже восьмой год. Если Майка уволят, то я буду работать с пятым тренером». И я сказал им: «Я не собираюсь играть под руководством другого тренера. Я собираюсь играть за другую команду».

Я также был удивлён тем, как они решили избавиться от Майка. Вы увольняете тренера и не даёте никакое интервью? Я чувствовал, что вся вина была на мне. Тяготило ли это меня? Нет. Мне плевать. Но дело в том, что вы все должны защищать члена своей команды, а вы позволяете этому происходить. В то время я чувствовал, что организация меня не поддержит», — приводит слова Фокса издание Sports Illustrated.