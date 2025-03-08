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УНИКС — Парма. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Защитник УНИКСа Найт рассказал, что нужно сделать команде для победы над «Пармой»

Защитник УНИКСа Найт рассказал, что нужно сделать команде для победы над «Пармой»
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35-летний американский баскетболист команды УНИКС, выступающей в Единой лиге ВТБ, Маркос Найт рассказал, что нужно сделать коллективу для победы над «Пармой». Игра между клубами состоится 8 марта в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Парма
Пермь
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы усердно работаем каждый день. Знаем, что субботний матч с «Пармой» обещает быть непростым, поэтому настраиваемся на серьёзную борьбу. Безусловно, нас ждёт игра с сильным коллективом под руководством авторитетного тренера, но главный фокус моего внимания — готовность нашей команды.

Несмотря на то что прошлый выездной матч с «Пармой» УНИКС выиграл с преимуществом лишь в одно очко, эта победа дорогого стоит. Поэтому особенно важно, что предстоящая встреча пройдёт на домашней площадке, где мы должны показать более агрессивный стиль игры и сделать ставку на командные взаимодействия.

В матчах с нами пермский клуб традиционно показывает высокий уровень. Они хорошо играют пик-н-ролл, поэтому нам необходимо сконцентрироваться на эффективной защите», — приводит слова Найта пресс-служба казанцев.

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