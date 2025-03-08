Защитник УНИКСа Найт рассказал, что нужно сделать команде для победы над «Пармой»

35-летний американский баскетболист команды УНИКС, выступающей в Единой лиге ВТБ, Маркос Найт рассказал, что нужно сделать коллективу для победы над «Пармой». Игра между клубами состоится 8 марта в 18:00 мск.

«Мы усердно работаем каждый день. Знаем, что субботний матч с «Пармой» обещает быть непростым, поэтому настраиваемся на серьёзную борьбу. Безусловно, нас ждёт игра с сильным коллективом под руководством авторитетного тренера, но главный фокус моего внимания — готовность нашей команды.

Несмотря на то что прошлый выездной матч с «Пармой» УНИКС выиграл с преимуществом лишь в одно очко, эта победа дорогого стоит. Поэтому особенно важно, что предстоящая встреча пройдёт на домашней площадке, где мы должны показать более агрессивный стиль игры и сделать ставку на командные взаимодействия.

В матчах с нами пермский клуб традиционно показывает высокий уровень. Они хорошо играют пик-н-ролл, поэтому нам необходимо сконцентрироваться на эффективной защите», — приводит слова Найта пресс-служба казанцев.