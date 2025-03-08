ЦСКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Автодор» в Единой лиге

В субботу, 8 марта, на стадионе «Кристалл» в Саратове завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и московский ЦСКА. Хозяева площадки уступили действующим чемпионам турнира со счётом 69:87 (17:23; 17:18; 15:20; 20:26).

Наиболее результативным игроком в составе саратовского клуба стал Джамал Джонс, набравший по ходу матча 14 очков, восемь подборов, две передачи, два блок-шота и два перехвата при двух потерях.

У армейцев лучшим стал французский форвард Амат М'Бай, на счету которого 18 очков, пять подборов, две передачи и один перехват при двух потерях. 15 очков набрал Антон Астапкович, который сделал один подбор и отдал две передачи.

Эта победа стала шестой подряд для армейцев.