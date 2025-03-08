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Кевин Дюрант — о рекорде Николы Йокича: удивлён, что он не сделал это раньше

Кевин Дюрант — о рекорде Николы Йокича: удивлён, что он не сделал это раньше
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб «Финикс Санз» на позиции форварда, прокомментировал рекорд 30-летнего форварда «Денвер Наггетс» Николы Йокича, который стал первым баскетболистом в истории лиги, набравшим по ходу игры 30+ очков, 20+ подборов и 20+ передач. Йокич установил рекорд в победной игре с «Санз» (149:141 ОТ).

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
149 : 141
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Гордон - 27, Браун - 25, Маррей - 19, Портер - 16, Уэстбрук - 14, Уотсон - 11, Ннаджи - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 29, Ричардс - 18, Пламли - 18, Бил - 11, Аллен - 11, О'Нил - 6, Джонс - 6, Бол - 5, Гиллеспи - 3, Данн, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич

«Вся их атака строится на том, как Никола играет. Я, честно говоря, немного удивлён, что он не делал этого раньше. Он великий игрок всех времён, чувак, иначе никак. Он работает с мячом в каждой игре на высшем уровне, так что цифры будут расти», — приводит слова Дюранта официальный аккаунт «Наггетс» в социальной сети Х (ранее Twitter).

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