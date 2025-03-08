МБА-МАИ крупно победила «Самару» в домашнем матче Единой лиги

8 марта в Москве на площадке «Баскет Холл Москва» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и «Самара». Хозяева площадки одержали уверенную победу над самарскими баскетболистами со счётом 99:60 (26:17, 18:10, 27:20, 28:13).

Лучшим игроком в составе москвичей стал тяжёлый форвард Андрей Зубков, на счету которого 18 очков. Кроме того, Зубков сделал шесть подборов и три перехвата.

В составе «Самары» отличился центровой Никита Косяков. На его счету 17 очков, четыре перехвата и три подбора.

В следующем туре МБА-МАИ сыграет на своей площадке против «Автодора». Матч состоится 11 марта. «Самара» проведёт матч на выезде 12 марта с краснодарским «Локомотивом-Кубань».