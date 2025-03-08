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МБА-МАИ — Самара, результат матча 8 марта 2025, счет 99:60, Единая лига ВТБ 2024-2025

МБА-МАИ крупно победила «Самару» в домашнем матче Единой лиги
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8 марта в Москве на площадке «Баскет Холл Москва» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и «Самара». Хозяева площадки одержали уверенную победу над самарскими баскетболистами со счётом 99:60 (26:17, 18:10, 27:20, 28:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
99 : 60
Самара
Самарская область
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев
Самара: Сопин, Пивцайкин, Маруфов, Голдырев, Платонов, Амосов, Кашин, Косяков, Слетков, Карпов

Лучшим игроком в составе москвичей стал тяжёлый форвард Андрей Зубков, на счету которого 18 очков. Кроме того, Зубков сделал шесть подборов и три перехвата.

В составе «Самары» отличился центровой Никита Косяков. На его счету 17 очков, четыре перехвата и три подбора.

В следующем туре МБА-МАИ сыграет на своей площадке против «Автодора». Матч состоится 11 марта. «Самара» проведёт матч на выезде 12 марта с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

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