Ламело Болл представил новую расцветку своей модели MB.04 под названием Golden Child

23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс», Ламело Болл представил новую золотую расцветку под названием Golden Child своей именной модели MB.04 от бренда PUMA.

Фото: PUMA Basketball

Фото: PUMA Basketball

Фото: PUMA Basketball

Команда Ламело занимает 14-е место в Восточной конференции в сезоне-2024/2025, одержав в 62 матчах 14 побед при 48 поражениях.

Ранее известный шоумен Лавар Болл, являющийся отцом игроков «Чикаго Буллз» Лонзо Болла и Ламело Болла из «Шарлотт Хорнетс», заявил, что даже с одной ногой мог бы обыграть легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.