Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ламело Болл представил новую расцветку своей модели MB.04 под названием Golden Child

Ламело Болл представил новую расцветку своей модели MB.04 под названием Golden Child
Комментарии

23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс», Ламело Болл представил новую золотую расцветку под названием Golden Child своей именной модели MB.04 от бренда PUMA.

Фото: PUMA Basketball

Фото: PUMA Basketball

Фото: PUMA Basketball

Команда Ламело занимает 14-е место в Восточной конференции в сезоне-2024/2025, одержав в 62 матчах 14 побед при 48 поражениях.

Ранее известный шоумен Лавар Болл, являющийся отцом игроков «Чикаго Буллз» Лонзо Болла и Ламело Болла из «Шарлотт Хорнетс», заявил, что даже с одной ногой мог бы обыграть легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

Материалы по теме
Лавар Болл: мог бы и с одной ногой надрать задницу Майклу Джордану в матче один на один
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android