Никола Йокич — о своём историческом рекорде: это игра, о которой не знаю, что и сказать

30-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич ответил на вопрос об отношении к своему рекорду, который он установил в ночь на 8 марта в игре с «Финикс Санз» (149:141 ОТ), на пресс-конференции после матча.

— Никола, через много-много лет, когда ты будешь сидеть на диване, о чём бы ты рассказал своим внукам о сегодняшнем дне?

— Я совру. Я совру, определённо. Я расскажу им. Они не будут это искать. Скажу, что они не следили за статистикой. Больше ничего бы не сказал.

— Никола, вы всегда преуменьшаете свои достижения. Но когда это что-то, чего на самом деле никто не делал и чего мы никогда не видели… Вы цените то, что вы все сделали?

— Да. Но поймите, так не должно было получиться, но у нас была действительно хорошая игра, пока в какой-то момент всё не пошло наперекосяк. Я не знаю, просто это была хорошая игра. Я помню всю свою жизнь, но это всего лишь игра, о которой, честно говоря, я не знаю, что и сказать.