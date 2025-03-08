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Никола Йокич — о своём историческом рекорде: это игра, о которой не знаю, что и сказать

Никола Йокич — о своём историческом рекорде: это игра, о которой не знаю, что и сказать
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30-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич ответил на вопрос об отношении к своему рекорду, который он установил в ночь на 8 марта в игре с «Финикс Санз» (149:141 ОТ), на пресс-конференции после матча.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
149 : 141
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Гордон - 27, Браун - 25, Маррей - 19, Портер - 16, Уэстбрук - 14, Уотсон - 11, Ннаджи - 6, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Пикетт, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 29, Ричардс - 18, Пламли - 18, Бил - 11, Аллен - 11, О'Нил - 6, Джонс - 6, Бол - 5, Гиллеспи - 3, Данн, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич

— Никола, через много-много лет, когда ты будешь сидеть на диване, о чём бы ты рассказал своим внукам о сегодняшнем дне?
— Я совру. Я совру, определённо. Я расскажу им. Они не будут это искать. Скажу, что они не следили за статистикой. Больше ничего бы не сказал.

Никола, вы всегда преуменьшаете свои достижения. Но когда это что-то, чего на самом деле никто не делал и чего мы никогда не видели… Вы цените то, что вы все сделали?
— Да. Но поймите, так не должно было получиться, но у нас была действительно хорошая игра, пока в какой-то момент всё не пошло наперекосяк. Я не знаю, просто это была хорошая игра. Я помню всю свою жизнь, но это всего лишь игра, о которой, честно говоря, я не знаю, что и сказать.

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