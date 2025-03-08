Никола Йокич пригрозил Расселлу Уэстбруку, что побьёт его рекорд по трипл-даблам

30-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич пригрозил своему партнёру по команде Расселлу Уэстбруку, играющему на позиции разыгрывающего защитника, побить его рекорд по трипл-даблам после своего исторического рекорда в матче с «Финикс Санз» (149:141 ОТ).

«Я с нетерпением жду возможности побить его рекорд по трипл-даблам, и затем я буду смеяться над ним всю жизнь», — сказал Йокич в видеоролике команды.

На счету Уэстбрука 202 трипл-дабла в НБА, Йокич идёт на втором месте с показателем в 159 трипл-даблов. На втором месте располагается легендарный Оскар Робертсон — 181.