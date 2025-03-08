Капитан ЦСКА Антонов стал 4-м игроком в истории Единой лиги в важнейшем показателе
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Капитан московской команды ЦСКА, выступающий на позиции тяжёлого форварда, Семён Антонов стал четвёртым игроком в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось выступить в 400 матчах организации. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги.
Сегодня, 8 марта, Антонов вышел на площадку в составе армейцев в матче с «Автодором», который стал рекордным для россиянина. Матч завершился со счётом 87:69 в пользу ЦСКА.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
69 : 87
ЦСКА
Москва
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Россиянину 35 лет. В Единой лиге он выступает с 2011 года. За время своей карьеры Антонов также играл за «Пари Нижний Новгород» до 2016 года, после чего перешёл в ЦСКА.
Семён в текущем сезоне принял участие в 34 играх. В среднем за матч он набирает 3,8 очка, делает 1,9 подбора и отдаёт 0,8 результативной передачи.
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