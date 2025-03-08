Капитан ЦСКА Антонов стал 4-м игроком в истории Единой лиги в важнейшем показателе

Капитан московской команды ЦСКА, выступающий на позиции тяжёлого форварда, Семён Антонов стал четвёртым игроком в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось выступить в 400 матчах организации. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги.

Сегодня, 8 марта, Антонов вышел на площадку в составе армейцев в матче с «Автодором», который стал рекордным для россиянина. Матч завершился со счётом 87:69 в пользу ЦСКА.

Россиянину 35 лет. В Единой лиге он выступает с 2011 года. За время своей карьеры Антонов также играл за «Пари Нижний Новгород» до 2016 года, после чего перешёл в ЦСКА.

Семён в текущем сезоне принял участие в 34 играх. В среднем за матч он набирает 3,8 очка, делает 1,9 подбора и отдаёт 0,8 результативной передачи.