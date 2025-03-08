Пау Газоль отреагировал на исторический рекорд Николы Йокича

Легенда испанского баскетбола Пау Газоль отреагировал на рекорд чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центрового «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича.

«Невероятное выступление!» — написал Газоль в своих соцсетях.

Напомним, Никола Йокич стал первым игроком за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации, который за время матча оформил трипл-дабл с 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами. На счету Йокича 31 очко, 21 подбор, 22 передачи, а также один перехват при двух потерях.

После 63 матчей «Денвер» занимает третье место в Западной конференции, одержав 41 победу при 22 поражениях.