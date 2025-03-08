Дрэймонд Грин неудачно пошутил насчёт пропуска Карлом-Энтони Таунсом игры с «Голден Стэйт»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин предположил в саркастичной манере, почему центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс не принял участия в матче с «воинами», который состоялся в среду, 5 марта. Игра завершилась со счётом 114:102 в пользу калифорнийского клуба.

«Говорят, Таунс не сыграл, потому что Джимми находился в здании. Kарл-Энтони не играл, поскольку Джимми был в городе», – приводит слова Грина портал WAVY.

Напомним, Карл-Энтони Таунс был вынужден пропустить матч с «Голден Стэйт», поскольку его близкая подруга скончалась из-за рака.