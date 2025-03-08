Дрэймонд Грин неудачно пошутил насчёт пропуска Карлом-Энтони Таунсом игры с «Голден Стэйт»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин предположил в саркастичной манере, почему центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс не принял участия в матче с «воинами», который состоялся в среду, 5 марта. Игра завершилась со счётом 114:102 в пользу калифорнийского клуба.
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 29, Брансон - 25, Бриджес - 15, Ачиува - 8, Робинсон - 7, Макбрайд - 6, Пэйн - 5, Шамет - 5, Харт - 2, Райт, Дадье, Колек
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Подзиемски - 19, Батлер - 19, Хилд - 15, Муди - 9, Сантос - 9, Грин - 8, Пост - 3, Луни - 2, Нокс - 2, Пэйтон II, Джексон-Дэвис, Спенсер
«Говорят, Таунс не сыграл, потому что Джимми находился в здании. Kарл-Энтони не играл, поскольку Джимми был в городе», – приводит слова Грина портал WAVY.
Напомним, Карл-Энтони Таунс был вынужден пропустить матч с «Голден Стэйт», поскольку его близкая подруга скончалась из-за рака.
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