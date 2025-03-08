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Перкинс назвал клубы, которые представляют угрозу для «Селтикс» в завоевании 2-го титула

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс огласил в эфире телеканала ESPN топ команд лиги, которые представляют угрозу для «Бостон Селтикс» в завоевании второго чемпионства подряд.

Команды, которые могут составить конкуренцию «кельтам» в завоевании чемпионства, по мнению Перкинса.

1. «Кливленд Кавальерс».

2. «Оклахома-Сити Тандер».

3. «Лос-Анджелес Лейкерс».

4. «Милуоки Бакс».

5. «Нью-Йорк Никс».

Напомним, в текущем сезоне североамериканской организации «Бостон Селтикс» одержал 45 побед и потерпел 18 поражений. В турнирной таблице Восточной конференции бостонский клуб занимает вторую позицию, уступая лишь команде «Кливленд Кавальерс».