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Тейтум заявил, что не рассматривает «Лейкерс» в качестве соперника

Тейтум заявил, что не рассматривает «Лейкерс» в качестве соперника
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26-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, объяснил, почему не воспринимает калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» в качестве соперника.

«Мне, конечно же, знакома история между «Лейкерс» и «Селтикс». Однако, опираясь на собственный опыт, я хотел бы сказать, что не рассматриваю «Лейкерс» в качестве соперника, поскольку в этом сезоне мы встречались лишь дважды. Я уважаю историю нашей конкуренции и всех игроков этих команд. Для меня большая честь быть частью этого. Я уверен, что все будут ждать этот матч с нетерпением, как и каждый год», — приводит слова Тейтума портал Fadeaway World.

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