Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, что Леброн Джеймс сказал Стивену Эй Смиту во время перепалки с ним

Стало известно, что Леброн Джеймс сказал Стивену Эй Смиту во время перепалки с ним
Комментарии

Аккаунт LegendZ в X (ранее Twitter) опубликовал расшифровку слова четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкого форварда калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время перепалки с известным североамериканским журналистом и телеведущим Стивеном Эй Смитом.

«Мне плевать, держись от моего сына подальше», — приводит слова Леброна аккаунт LegendZ в X (ранее Twitter).

Напомним, публичная конфронтация между Леброном и Эй Смитом состоялась после матча «Лейкерс» с клубом «Нью-Йорк Никс», которая состоялась 7 марта. Отметим, что Стивен неоднократно критически высказывался в адрес Бронни Джеймса.

Материалы по теме
Провокатор и скандалист — да! Он заработает больше многих игроков НБА
Провокатор и скандалист — да! Он заработает больше многих игроков НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android