Стало известно, что Леброн Джеймс сказал Стивену Эй Смиту во время перепалки с ним

Аккаунт LegendZ в X (ранее Twitter) опубликовал расшифровку слова четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкого форварда калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время перепалки с известным североамериканским журналистом и телеведущим Стивеном Эй Смитом.

«Мне плевать, держись от моего сына подальше», — приводит слова Леброна аккаунт LegendZ в X (ранее Twitter).

Напомним, публичная конфронтация между Леброном и Эй Смитом состоялась после матча «Лейкерс» с клубом «Нью-Йорк Никс», которая состоялась 7 марта. Отметим, что Стивен неоднократно критически высказывался в адрес Бронни Джеймса.