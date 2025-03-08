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УНИКС — Парма. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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УНИКС — Парма, результат матча 8 марта 2025, счёт 89:71, Единая лига 2024-2025

УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге
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В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и пермская «Парма». Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 89:71.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
89 : 71
Парма
Пермь
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Найт - 18, Лабери - 14, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 10, Бако - 4, Беленицкий - 3, Рейнольдс - 2, Торопов - 2, Илюк - 2, Комолов, Платунов
Парма: Хэмм - 19, Захаров - 16, Руженцев - 10, Нэвелс - 7, Свинин - 5, Ильницкий - 5, Егоров - 5, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Морозов, Тучков

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 23 очка. Ещё 18 баллов на свой счёт записал Маркос Найт.

В составе гостей 19 очков на счету Ройса Хэмма. Ещё 16 очков набрал Александр Захаров.

«Парма» потерпела шестое поражение в семи последних матчах Единой лиги ВТБ. УНИКС одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях (85,7%). На второй строчке находится «Зенит», у которого 29 побед и пять поражений (85,3%), тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 29 побед и семь поражений.

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