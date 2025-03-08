УНИКС обыграл «Парму» в Единой лиге

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В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и пермская «Парма». Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 89:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 23 очка. Ещё 18 баллов на свой счёт записал Маркос Найт.

В составе гостей 19 очков на счету Ройса Хэмма. Ещё 16 очков набрал Александр Захаров.

«Парма» потерпела шестое поражение в семи последних матчах Единой лиги ВТБ. УНИКС одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях (85,7%). На второй строчке находится «Зенит», у которого 29 побед и пять поражений (85,3%), тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 29 побед и семь поражений.