Единая лига: результаты матчей 8 марта

В субботу, 8 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты Единой лиги 8 марта:

«Астана» — «Уралмаш» — 66:106;

«Автодор» — ЦСКА — 69:87;

МБА-МАИ — «Самара» — 99:60;

УНИКС — «Парма» — 89:71.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях (85,7%). На второй строчке находится «Зенит», у которого 29 побед и пять поражений (85,3%), тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 29 побед и семь поражений.