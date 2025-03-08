Единая лига: результаты матчей 8 марта
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В субботу, 8 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты Единой лиги 8 марта:
«Астана» — «Уралмаш» — 66:106;
«Автодор» — ЦСКА — 69:87;
МБА-МАИ — «Самара» — 99:60;
УНИКС — «Парма» — 89:71.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
66 : 106
Уралмаш
Екатеринбург
Астана: Утоми, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Абашидзе
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
69 : 87
ЦСКА
Москва
Автодор: Джонс - 14, Петенев - 11, Кантер - 11, Беслач - 9, Агада - 9, Кроуфорд - 6, Халдеев - 5, Мэннинг - 4, Пранаускис, Наумов, Клименко, Сычков
ЦСКА: М'Бай - 18, Астапкович - 15, Тримбл - 9, Джекири - 8, Уэйр - 7, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 7, Ухов - 6, Курбанов - 4, Карпенко - 3, Антонов - 3, Михайловский
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
99 : 60
Самара
Самарская область
МБА-МАИ: Зубков - 18, Певнев - 15, Барашков - 14, Минченко - 13, Касаткин - 12, Личутин - 10, Трушкин - 8, Воронов - 6, Коновалов - 2, Сорокин - 1, Белоусов, Савченко
Самара: Косяков - 17, Сопин - 16, Платонов - 13, Голдырев - 5, Карпов - 4, Амосов - 3, Слетков - 2, Пивцайкин, Маруфов, Кашин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
89 : 71
Парма
Пермь
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Найт - 18, Лабери - 14, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 10, Бако - 4, Беленицкий - 3, Рейнольдс - 2, Торопов - 2, Илюк - 2, Комолов, Платунов
Парма: Хэмм - 19, Захаров - 16, Руженцев - 10, Нэвелс - 7, Свинин - 5, Ильницкий - 5, Егоров - 5, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Морозов, Тучков
Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях (85,7%). На второй строчке находится «Зенит», у которого 29 побед и пять поражений (85,3%), тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 29 побед и семь поражений.
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