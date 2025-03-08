Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Автодором»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (87:69).

«Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков, которые приехали сюда нас поддержать. Очень приятно, что они рядом с нами на выездных матчах. Что касается игры, она получилась очень жёсткой, и мне понравилась интенсивность в наших действиях. У нас было много возможностей сделать перелом в матче и уйти далеко вперёд, но наши соперники здорово реагировали за счёт старания в защите и оставались вблизи по счёту. В конце мы были собранны, сконцентрированны и выполнили свою работу», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.