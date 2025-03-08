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Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Автодором»

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Автодором»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (87:69).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
69 : 87
ЦСКА
Москва
Автодор: Джонс - 14, Петенев - 11, Кантер - 11, Беслач - 9, Агада - 9, Кроуфорд - 6, Халдеев - 5, Мэннинг - 4, Пранаускис, Наумов, Клименко, Сычков
ЦСКА: М'Бай - 18, Астапкович - 15, Тримбл - 9, Джекири - 8, Уэйр - 7, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 7, Ухов - 6, Курбанов - 4, Карпенко - 3, Антонов - 3, Михайловский

«Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков, которые приехали сюда нас поддержать. Очень приятно, что они рядом с нами на выездных матчах. Что касается игры, она получилась очень жёсткой, и мне понравилась интенсивность в наших действиях. У нас было много возможностей сделать перелом в матче и уйти далеко вперёд, но наши соперники здорово реагировали за счёт старания в защите и оставались вблизи по счёту. В конце мы были собранны, сконцентрированны и выполнили свою работу», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

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