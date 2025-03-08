Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 69:87 (17:23; 17:18; 15:20; 20:26). Эта победа стала шестой подряд для армейцев.

«Мы довольно неплохо провели первую половину и часть третьей четверти. Да, я недоволен тем, как мы начали вторую половину, но в целом поддерживали хороший ритм.

Снова наша проблема – нестабильность. У нас было много взлётов и падений во время матча. Но в целом, считаю, мы показали хорошую игру», — приводит слова Миленко Богичевича официальный сайт Единой лиги.