Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 69:87 (17:23; 17:18; 15:20; 20:26). Эта победа стала шестой подряд для армейцев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
69 : 87
ЦСКА
Москва
Автодор: Джонс - 14, Петенев - 11, Кантер - 11, Беслач - 9, Агада - 9, Кроуфорд - 6, Халдеев - 5, Мэннинг - 4, Пранаускис, Наумов, Клименко, Сычков
ЦСКА: М'Бай - 18, Астапкович - 15, Тримбл - 9, Джекири - 8, Уэйр - 7, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 7, Ухов - 6, Курбанов - 4, Карпенко - 3, Антонов - 3, Михайловский
«Мы довольно неплохо провели первую половину и часть третьей четверти. Да, я недоволен тем, как мы начали вторую половину, но в целом поддерживали хороший ритм.
Снова наша проблема – нестабильность. У нас было много взлётов и падений во время матча. Но в целом, считаю, мы показали хорошую игру», — приводит слова Миленко Богичевича официальный сайт Единой лиги.
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