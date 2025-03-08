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Кевин Дюрант утверждает, что общественность несправедливо относится к Николе Йокичу

Кевин Дюрант утверждает, что общественность несправедливо относится к Николе Йокичу
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб «Финикс Санз» на позиции форварда, считает, что общественность несправедливо относится к центровому «Денвер Наггетс» сербу Николе Йокичу в гонке за получением награды MVP в текущем сезоне.

«Не хочу, чтобы вы [журналисты] продолжали в том же духе. Никола никогда не был аутсайдером ни в одной ситуации в карьере, так что прекратите. И больше Йокич никогда не будет им. Это стало очевидно после того, как его впервые признали MVP. Я считаю это несправедливым — усталость избирателей [как причина, из-за которой ему могут не дать звание MVP]. Рад, что я не участвую в этих выборах между Николой и Шеем, однако этой усталости быть не должно. У каждого из них есть хорошие шансы получить эту награду, это будет напряжённая борьба», — приводит слова Дюранта портал Basket News.

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