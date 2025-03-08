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Перасович высказался о победе УНИКСа в матче с «Пармой»

Перасович высказался о победе УНИКСа в матче с «Пармой»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (89:71).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
89 : 71
Парма
Пермь
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Найт - 18, Лабери - 14, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 10, Бако - 4, Беленицкий - 3, Рейнольдс - 2, Торопов - 2, Илюк - 2, Комолов, Платунов
Парма: Хэмм - 19, Захаров - 16, Руженцев - 10, Нэвелс - 7, Свинин - 5, Ильницкий - 5, Егоров - 5, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Морозов, Тучков

«УНИКС одержал важную победу в очень сложном матче. «Парма» постоянно перестраивалась в обороне на протяжении всей игры. Сегодня мы выступали без нашего центрового Джалена Рейнольдса. А когда в составе отсутствует игрок, способный эффективно атаковать из-под кольца и создавать давление на защиту соперника изнутри, игра становится сложнее. Тем не менее моя команда нашла свой путь и выиграла без особых проблем.

Отмечу выступление Дмитрия Кулагина, который в связи с травмой Александра Платунова играл больше обычного. Михаил Беленицкий тренируется с нами всего 10 дней после травмы, поэтому ему нелегко найти свою игру. Это вопрос времени. Уверен, что он наберёт форму», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

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