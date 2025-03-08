Перасович высказался о победе УНИКСа в матче с «Пармой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (89:71).

«УНИКС одержал важную победу в очень сложном матче. «Парма» постоянно перестраивалась в обороне на протяжении всей игры. Сегодня мы выступали без нашего центрового Джалена Рейнольдса. А когда в составе отсутствует игрок, способный эффективно атаковать из-под кольца и создавать давление на защиту соперника изнутри, игра становится сложнее. Тем не менее моя команда нашла свой путь и выиграла без особых проблем.

Отмечу выступление Дмитрия Кулагина, который в связи с травмой Александра Платунова играл больше обычного. Михаил Беленицкий тренируется с нами всего 10 дней после травмы, поэтому ему нелегко найти свою игру. Это вопрос времени. Уверен, что он наберёт форму», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.