Джейсон Тейтум: мы не говорим о Леброне Джеймсе достаточно много

26-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, высказался в адрес лидера калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Сколько бы мы ни говорили о Леброне, мы, вероятно, не говорим о нём достаточно. В свои 40 лет, в свой 22-й сезон Джеймс играет на уровне лучших игроков НБА, что является невероятным свидетельством его трудолюбия. Его игра и физическая форма позволяют ему оставаться на пике формы уже более двух десятилетий, позволяя ему конкурировать и выступать на высшем уровне. Это то, к чему мы все должны стремиться, даже если это кажется маловероятным. Но это большая радость — иметь возможность соревноваться с ним в этих матчах, независимо от того, как долго это будет продолжаться», — приводит слова Тейтума портал Lakers Nation.