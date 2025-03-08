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Дэвис — фанатам «Маверикс»: Дончич ушёл, но вы обрели в моём лице ещё одну суперзвезду

Дэвис — фанатам «Маверикс»: Дончич ушёл, но вы обрели в моём лице ещё одну суперзвезду
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Центровой «Даллас Маверикс» американец Энтони Дэвис поделился своими эмоциями от первой игры за техасский клуб, а также сообщил, что готов принять роль новой суперзвезды команды.

«Я был очень взволнован [перед первой игрой в составе «Далласа»]. Тогда обстановка была напряжённой. Но как только я вышел на площадку, появилось ощущение, словно я зарядился энергией фанатов. Это было что-то невероятное.

Я в курсе, что весь Даллас был в шоке от ситуации с Дончичем. Однако у меня также есть понимание, кто я. Нахожусь в списке 75 лучших игроков в истории и хочу, чтобы фанаты «Маверикс» знали: «Эй, я с вами и здесь». Я просто хотел бы напомнить всем, что Лука, конечно, ушёл, но в моём лице вы приобрели ещё одну суперзвезду.

Когда я играл рядом с парнями из «Далласа», понял, на что мы способны. Нам удалось поставить 18 блок-шотов — это невероятно. Не думаю, что вы когда-либо раньше видели такое в игре. Это должно вселить надежду и веру в фанатов «Маверикс». Верьте в нас!» — приводит слова Дэвиса портал Basket News.

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