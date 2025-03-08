Ведищев поделился ожиданиями от матча «Локомотива-Кубань» с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Матч состоится 9 марта. Начало намечено на 17:00 мск.

«Зенит» – один из лидеров чемпионата, чтобы их победить, нам нужно показать свой максимум. Самое важное – играть внимательно, потому что в матчах с такими командами каждое владение на вес золота. Нельзя позволить сопернику почувствовать свой ритм, давать им возможность набирать очки второго шанса. Надеюсь, что при поддержке наших болельщиков мы покажем красивую игру и одержим победу», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги.