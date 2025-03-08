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Ведищев поделился ожиданиями от матча «Локомотива-Кубань» с «Зенитом»

Ведищев поделился ожиданиями от матча «Локомотива-Кубань» с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Матч состоится 9 марта. Начало намечено на 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» – один из лидеров чемпионата, чтобы их победить, нам нужно показать свой максимум. Самое важное – играть внимательно, потому что в матчах с такими командами каждое владение на вес золота. Нельзя позволить сопернику почувствовать свой ритм, давать им возможность набирать очки второго шанса. Надеюсь, что при поддержке наших болельщиков мы покажем красивую игру и одержим победу», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги.

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