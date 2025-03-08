«Сейчас всё иначе». Паскуаль — о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 9 марта. Начало намечено на 17:00 мск.

«Мы должны быть готовы к очень сложной игре против соперника, который в прошлый раз сыграл намного лучше нас. Это был очень плохой день для нашей команды, но сейчас всё иначе. Я думаю, что мы будем готовы к этой непростой битве. Знаем, что нам нужно особенно внимательно относиться к потерям мяча – это всегда было очень важно в матчах против «Локо», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги.