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«Сейчас всё иначе». Паскуаль — о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»

«Сейчас всё иначе». Паскуаль — о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 9 марта. Начало намечено на 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны быть готовы к очень сложной игре против соперника, который в прошлый раз сыграл намного лучше нас. Это был очень плохой день для нашей команды, но сейчас всё иначе. Я думаю, что мы будем готовы к этой непростой битве. Знаем, что нам нужно особенно внимательно относиться к потерям мяча – это всегда было очень важно в матчах против «Локо», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги.

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