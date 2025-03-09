Энтони Эдвардс раскрыл, чего хочет больше, чем достижения статуса «Лицо НБА»

23-летний атакующий защитник команды «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс раскрыл, чего хочет больше, чем достижения статуса «Лицо Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)».

«Со статусом «Лицо НБА» сопряжено множество дерьмовых обязанностей. Вы понимаете мою мысль? Я хочу просто просто играть на площадке, ложиться спать и наслаждаться своими выступлениями. Остальное мне не очень нравится. Однако мои близкие настаивают на том, чтобы я стал лицом», — приводит слова Энтони Эдвардса портал Fadeaway World.

Ранее стало известно, что Энтони Эдвардс отказался заботиться о своей четырёхмесячной дочери.