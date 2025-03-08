Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с УНИКСом

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче с казанским УНИКСом (71:89).

«Мы заставили УНИКС играть в нестандартный баскетбол. Своей защитой «Парма» вынудила соперников в третьей и четвертой четверти уйти в изоляции. В первой четверти у нас получалось контролировать защиту, но в третьей и четвёртой мы пропустили 23 и 29 очков. Момент перелома наступил, когда соперники стали атаковать наших молодых игроков. Ройс Хэмм, Александр Захаров, Станислав Ильницкий справлялись, однако мы не можем играть сорок минут одной пятёркой.

Акун-Пёрселл за счет мастерства и универсальных действий забивал даже сложные броски со степбэка. УНИКС перешёл на игру в изоляции, как и мы. С одной стороны, это хорошо – мы заставили соперника полностью изменить свою философию нападения.

Это хороший опыт для молодых ребят. Я сказал им в раздевалке, что если они хотят играть на высоком уровне, то нужно понимать: с такой обороной шансов нет. Необходимо добавлять в защите в первую очередь», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.