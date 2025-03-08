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Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с УНИКСом

Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с УНИКСом
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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче с казанским УНИКСом (71:89).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
89 : 71
Парма
Пермь
УНИКС: Акун-Пёрселл - 23, Найт - 18, Лабери - 14, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 10, Бако - 4, Беленицкий - 3, Рейнольдс - 2, Торопов - 2, Илюк - 2, Комолов, Платунов
Парма: Хэмм - 19, Захаров - 16, Руженцев - 10, Нэвелс - 7, Свинин - 5, Ильницкий - 5, Егоров - 5, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Морозов, Тучков

«Мы заставили УНИКС играть в нестандартный баскетбол. Своей защитой «Парма» вынудила соперников в третьей и четвертой четверти уйти в изоляции. В первой четверти у нас получалось контролировать защиту, но в третьей и четвёртой мы пропустили 23 и 29 очков. Момент перелома наступил, когда соперники стали атаковать наших молодых игроков. Ройс Хэмм, Александр Захаров, Станислав Ильницкий справлялись, однако мы не можем играть сорок минут одной пятёркой.

Акун-Пёрселл за счет мастерства и универсальных действий забивал даже сложные броски со степбэка. УНИКС перешёл на игру в изоляции, как и мы. С одной стороны, это хорошо – мы заставили соперника полностью изменить свою философию нападения.

Это хороший опыт для молодых ребят. Я сказал им в раздевалке, что если они хотят играть на высоком уровне, то нужно понимать: с такой обороной шансов нет. Необходимо добавлять в защите в первую очередь», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги.

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