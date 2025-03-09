Дабл-дабл Леброна и 34 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения от «Бостона»

Утром 9 марта мск на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:101.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный новичок сербский защитник Лука Дончич, в активе которого 34 очка, восемь подборов и три передачи. Его партнёр по команде легендарный лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 22 очка, 14 подборов и девять передач. Лучшим игроком в составе хозяев стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум. У него дабл-дабл: 40 очков, 12 подборов и восемь результативных передач.

Отметим, что «Лейкерс» прервали серию из восьми побед в НБА. У «Бостона» — четвёртая победа кряду.

В следующем матче «Бостон» дома встретится с «Ютой Джаз» 11 марта, а «Лейкерс» сыграют в гостях с «Бруклин Нетс» также 11 марта.

Рекорды НБА: