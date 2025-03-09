32 очка Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Детройт» и продлить победную серию

В ночь с 8 на 9 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 115:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 32 набранных очка, а также три подбора и четыре ассиста.

«Уорриорз» продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА, которая составляет теперь четыре матча, «Детройт» уступил во второй игре подряд. Обе команды занимают шестые места в таблицах Западной и Восточной конференций соответственно.