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Голден Стэйт Уорриорз — Детройт Пистонс, результат матча 9 марта 2025, счет 115:110, НБА 2024/2025

32 очка Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Детройт» и продлить победную серию
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В ночь с 8 на 9 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 115:110.

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
115 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Батлер - 26, Сантос - 15, Муди - 12, Грин - 12, Хилд - 8, Пост - 6, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Армстронг, Подзиемски, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Бисли - 17, Харрис - 15, Дюрен - 13, Шрёдер - 11, Стюарт - 7, Хардуэй-младший - 6, Томпсон - 6, Холланд - 4, Рид, Фонтеккио, Сассер, Уотерс III

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 32 набранных очка, а также три подбора и четыре ассиста.

«Уорриорз» продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА, которая составляет теперь четыре матча, «Детройт» уступил во второй игре подряд. Обе команды занимают шестые места в таблицах Западной и Восточной конференций соответственно.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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