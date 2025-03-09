В ночь с 8 на 9 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 марта:

«Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 105:102;

«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 146:117;

«Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс» — 117:118;

«Атланта Хоукс» – «Индиана Пэйсерс» — 120:118;

«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» — 109:114;

«Милуоки Бакс» – «Орландо Мэджик» — 109:111;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Детройт Пистонс» — 115:110;

«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:101.