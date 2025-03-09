Результаты игрового дня НБА 9 марта
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В ночь с 8 на 9 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 9 марта:
«Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс» — 105:102;
«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 146:117;
«Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс» — 117:118;
«Атланта Хоукс» – «Индиана Пэйсерс» — 120:118;
«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» — 109:114;
«Милуоки Бакс» – «Орландо Мэджик» — 109:111;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Детройт Пистонс» — 115:110;
«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:101.
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
105 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Смит - 19, Диабате - 16, Бо - 14, Флинн - 9, Салон - 9, Мур - 5, Гибсон - 4, Джеффрис - 3, Уильямс, Грин, Карри
Бруклин Нетс: Расселл - 28, Уильямс - 19, Томас - 16, Уотфорд - 12, Клэкстон - 8, Мартин - 7, Уилсон - 7, Шарп - 4, Джонсон - 1, Клауни, Льюис
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
146 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Брукс - 27, Холидей - 20, Шенгюн - 20, Томпсон - 15, Грин - 14, Смит II - 14, Исон - 12, Уитмор - 8, Адамс - 6, Тэйт - 4, Уильямс - 3, Грин - 3, Ландейл, Ванвлит, Шеппард
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 20, Макколлум - 17, Альварадо - 17, Мисси - 14, Хоукинс - 13, Мёрфи - 13, Маткович - 11, Робинсон-Эрл - 7, Кэйн - 5, Браун, Олиник
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
117 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Пёлтль - 21, Барнс - 18, Роден - 13, Шид - 11, Баттл - 11, Лоусон - 7, Робинсон - 7, Каслтон - 6, Куикли, Темпл, Буше
Вашингтон Уизардс: Пул - 34, Кулибали - 18, Кисперт - 12, Миддлтон - 12, Сарр - 10, Холмс - 10, Смарт - 9, Каррингтон - 8, Джордж - 5, Вукчевич, Шампани, Гилл
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 118
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Янг - 36, Леверт - 26, Оконгву - 16, Дэниэлс - 10, Капела - 8, Рисашер - 6, Мэнн - 6, Гуйе - 6, Ньянг - 6, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
Индиана Пэйсерс: Матурин - 30, Сиакам - 23, Несмит - 14, Тёрнер - 14, Нембард - 11, Брайант - 10, Топпин - 9, Шиппард - 5, Джексон - 2, Уокер, Фриман, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
109 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Адебайо - 22, Уиггинс - 22, Хироу - 21, Розир - 15, Робинсон - 12, Уэр - 7, Жакез-мл. - 4, Митчелл - 4, Хайсмит - 2, Стивенс, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Андерсон, Лав
Чикаго Буллз: Гидди - 26, Уайт - 21, Коллинс - 18, Джонс - 15, Бузелис - 13, Хаертер - 11, Смит - 7, Терри - 3, Картер, Филлипс, Янг, Миллер, Хортон-Такер, Лидделл
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
109 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лиллард - 26, Принс - 13, Портер - 12, Кузма - 11, Лопес - 8, Симс - 2, Буей, Ливингстон, Грин, Смит, Джексон
Орландо Мэджик: Банкеро - 29, Энтони - 22, Вагнер - 18, Блэк - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Картер - 7, Да Силва - 5, Айзек - 4, Хьюстан - 3, Битадзе - 3, Джозеф, Куин, Ховард, Харрис
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
115 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Батлер - 26, Сантос - 15, Муди - 12, Грин - 12, Хилд - 8, Пост - 6, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Армстронг, Подзиемски, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Бисли - 17, Харрис - 15, Дюрен - 13, Шрёдер - 11, Стюарт - 7, Хардуэй-младший - 6, Томпсон - 6, Холланд - 4, Рид, Фонтеккио, Сассер, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Браун - 31, Хорфорд - 14, Уайт - 10, Холидэй - 7, Корнет - 6, Притчард - 3, Порзингис, Крэйг, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 22, Ривз - 16, Кнехт - 9, Финни-Смит - 8, Гудвин - 6, Вандербилт - 4, Винсент - 2, Реддиш, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис
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