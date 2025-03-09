Леброн Джеймс прокомментировал растяжение паховой мышцы в матче с «Бостоном»

40-летний звёздный форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался по поводу полученной травмы паховой мышцы в матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс», который «озёрники» проиграли со счётом 101:111.

«Особого беспокойства нет. Очевидно, я занимаюсь телом изо дня в день. Я буду следить за травмой каждый день и посмотрю, станет ли лучше. Мы примем надлежащие меры, чтобы понять, что нам нужно делать дальше», — приводит слова Леброна телеканал Spectrum SportsNet.

В составе «Лейкерс» наибольшей результативностью отметился звёздный словенский защитник Лука Дончич, в активе которого 34 очка, восемь подборов и три передачи. Леброн оформил дабл-дабл: 22 очка, 14 подборов и девять передач.