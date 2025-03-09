Единая лига: расписание матчей 9 марта

Сегодня, 9 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланирован один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 9 марта:

17:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Зенит».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях (85,7%). На второй строчке находится «Зенит», у которого 29 побед и пять поражений (85,3%), тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 29 побед и семь поражений. «Локомотив-Кубань» располагается на четвёртом месте, победив 26 раз при восьми поражениях.