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Стефен Карри преодолел планку в 25 тысяч очков, повторив достижение Коби Брайанта

Стефен Карри преодолел планку в 25 тысяч очков, повторив достижение Коби Брайанта
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36-летний звёздный американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, преодолел планку в 25 тысяч очков за карьеру в игре с «Детройт Пистонс» (115:110).

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
115 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Батлер - 26, Сантос - 15, Муди - 12, Грин - 12, Хилд - 8, Пост - 6, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Армстронг, Подзиемски, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Бисли - 17, Харрис - 15, Дюрен - 13, Шрёдер - 11, Стюарт - 7, Хардуэй-младший - 6, Томпсон - 6, Холланд - 4, Рид, Фонтеккио, Сассер, Уотерс III

Карри стал первым по скорости защитником после Коби Брайанта, достигшим этой отметки, и первым игроком с наименьшим количеством штрафных бросков в общей массе. Карри на данный момент реализовал 3953 трёхочковых. Также Стефен стал седьмым игроком в истории, набравшим 25 тысяч очков, выступая за один клуб.

После выигранной встречи с «Пистонс», в которой Стефен набрал 32 очка, реализовав 8 из 22 бросков с игры и все 12 штрафных бросков, он довёл свой результат до 25 017 суммарных очков за карьеру.

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25 000 очков на счету Стефена Карри. Но его влияние на игру больше любой статистики
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