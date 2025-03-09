Стефен Карри преодолел планку в 25 тысяч очков, повторив достижение Коби Брайанта

36-летний звёздный американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, преодолел планку в 25 тысяч очков за карьеру в игре с «Детройт Пистонс» (115:110).

Карри стал первым по скорости защитником после Коби Брайанта, достигшим этой отметки, и первым игроком с наименьшим количеством штрафных бросков в общей массе. Карри на данный момент реализовал 3953 трёхочковых. Также Стефен стал седьмым игроком в истории, набравшим 25 тысяч очков, выступая за один клуб.

После выигранной встречи с «Пистонс», в которой Стефен набрал 32 очка, реализовав 8 из 22 бросков с игры и все 12 штрафных бросков, он довёл свой результат до 25 017 суммарных очков за карьеру.