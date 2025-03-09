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Карри — о достижении планки в 25 тыс. очков: имена в списке — синонимы истории баскетбола

Карри — о достижении планки в 25 тыс. очков: имена в списке — синонимы истории баскетбола
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36-летний звёздный американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, отреагировал на достижение 25 тысяч очков за карьеру.

«На самом деле, это было неожиданно. Я знал, что мне это предстоит, но не думал об этом, пока не услышал об этом в игре. Тим Рой сказал мне после игры, что, по-моему, только 10 ребят, или уже 10 сейчас, добились успеха в рамках одной франшизы, так что это нечто особенное. И имена, которые есть в этом списке, являются синонимами истории баскетбола. Так что это довольно круто», — приводит слова Карри издание AP News.

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25 000 очков на счету Стефена Карри. Но его влияние на игру больше любой статистики
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